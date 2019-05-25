Тріада Ріната: «Шахтар», гроші, милостиня – і жодних медведчуков з рабіновичами

Ахметов не веде переговорів про об'єднання з бандою «Оплата за життя».

Рінат Ахметов не провадить політичної діяльності, заяви про його причетність до політичних переговорів не відповідають дійсності, повідомила його прес-секретар Катерина Остроушко, пише Інтерфакс-Україна.

«Рінат Ахметов завершив політичну діяльність у 2012 році і більше до неї не повертався. Рінат Ахметов зосереджений на веденні бізнесу, футболі та благодійності.

Заяви про його нібито причетність до політичних переговорів абсолютно не відповідають дійсності», - йдеться в поширеному коментарі Остроушко щодо появи у низці ЗМІ інформації про причетність бізнесмена до переговорів про об'єднання «Опозиційної платформи - За життя» (Медведчук-Рабінович-Бойко-Льовочкін) та «Опозиційного блоку» (Новинський-Вілкул-Колесніков).