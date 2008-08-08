К 10-ЛЕТИЮ «08.08.08»

РФ готовит «народным» ОРДЛО «упрощенное» абхазо-осетинское будущее

Процесс ускоренной и массовой паспортизации украинских «соотечественников» РФ, живущих за пределами российского «отечества», запущен и даже приурочен к «знаменательной» дате – десятилетию открытого нападения России на Грузию.

Летом этого года на столбах Донецка появились замечательные рекламные листовки. На «большой земле» о них узнали из публикаций в соцсетях, и некоторые выразили сомнения, что это издевательское приглашение на самом деле существует в «офлайне», а не является «фейковым мемом». Высказывались даже мнения, что если эти листовки и реально расклеены, то это дело рук отважных и находчивых контрпропагандистов «Минстеця», работающих в оккупированной местности «под прикрытием».

АБХАЗСКИЕ МОТИВЫ

Пару дней назад из «столицы» ОРДО вернулся наш знакомый, который убедился, что данный «заманчивый» призыв на самом деле в изобилии украшает всевозможные «рекламные площадки» Донецка: столбы, заборы, стены домов...

Возможно, кто-то из жителей города (не говоря уже о прибывших из самых замшелых уголков РФ «ополченцев», их жен или «боевых» подруг) и польстился на приглашение пожить в палатке вдали от «народной» цивилизации, но зато среди воспитанных и законопослушных абхазов. Во-первых, Седово и в довоенные времена не было самым популярным курортом Донбасса (туда и тогда больше из соседних районов РФ наведывались отдыхающие - в надежде подешевле выпить-закусить), а сейчас – тем более: людно, страшно, грязно и воняет. Во-вторых, не исключено, что многие из них не совсем в курсе, что из себя представляет нынешняя Абхазия – после четверти века оккупации россиянами этой «народной автономии». Не будем их разочаровывать – пусть катятся. Тем более, что в их родных российских городах разруха зачастую мало чем отличается от абхазских «красот».

(Абхазия, 2017 г.)

Два года назад подруга (позывной «Канистра») ликвидированного «Моторолы» уже провела там свой «медовый» отпуск – и отозвалась об увиденном в краю «стратегических» союзников «молодой народной республики» просто и без затей: «Везде срач и разруха, несмотря на то, что с конца войны прошло 23 года… и не всех обитателей Абхазии можно назвать людьми».

ПОЧЕМУ РЕШИЛИ УСКОРИТЬСЯ С «УПРОЩЕНИЕМ»?

…Не беремся судить, что заставило правительство РФ внести в Госдуму именно 7 августа, в канун 10-летия официального начала российской агрессии против Грузии, законопроект, разрешающий президенту РФ принимать в гражданство России в упрощенном порядке «соотечественников», проживающих в «странах со сложной обстановкой (?!), где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима» (!). Возможно, деградация общественного мнения (сознания) в РФ дошла уже до такой «точки дна», что взбудоражить и порадовать его можно лишь откровенной демонстрацией свинства и нарастающего цинизма («побольше цинизма — людям это нравится», сказано у классиков).

Как пишут сегодня российские «Ведомости», «упрощенная процедура (для нее достаточно проживания в течение года, а не пяти лет, как по общему порядку) предусматривается и для участников госпрограммы по добровольному переселению «соотечественников», получивших разрешение на временное проживание в России или вид на жительство. Они смогут подать заявление на гражданство в упрощенном порядке, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе. У участника госпрограммы должно быть разрешение на временное проживание или вид на жительство».

Провозглашается, разумеется, что данные поправки призваны якобы стимулировать переезд в Россию «соотечественников», проживающих за рубежом, а также способствовать «более эффективной защите их прав». В пояснительной записке отмечается, что требование о наличии у участников госпрограммы регистрации по месту жительства мешает получить им гражданство – это, в частности, касается массово прибывающих граждан Украины. Они обычно проживают у физических лиц, которые, как правило, не дают согласия на их регистрацию по месту жительства. В результате многие получают фиктивную регистрацию, это выявляется полицией – и при обращении с заявлениями о приеме в гражданство России им отказывают. Этот порядок предлагается изменить, но в других законах.

«Очевидно, цель у этого законопроекта может быть одна – увеличить количество граждан страны за счет русскоязычных граждан бывшего СССР», - уже заявили российские юристы, сообщают «Ведомости».

Ну, разумеется, никаких иных целей, кроме сугубо «благих» у руководства РФ никогда не было – особенно в отношении каких-то горячо любимых ими «соотечественников», которым может понадобиться «защита» - даже в случае «смены политического режима». Русскоязычные «соотечественники» на Донбассе уже нахлебались этой «защиты»: полтора миллиона только поглубже в Украину перебрались, подальше от навязывающегося к ним в «соотечественники» отребья. А некоторые – и вообще в Европу. Вот лишь один пример из рассказа нашего коллеги, вернувшегося недавно из Черногории: «Первым же встречающим гидом, а позже и экскурсоводом, в нашей поездке оказалась киевлянка, муж которой в 2014-м году, в связи с затянувшимся туда визитом «русского мира», вынужден был покинуть родной Донецк… воспоминания о событиях 4-летней давности в родном Донецке до сих пор вызывают у него чувство тихой ярости… А забирающим нас на уже обратном пути в аэропорт гидом-водителем оказался... бывший житель Краснодона. Который тоже покинул родные места и начал новую жизнь в Черногории в проклятом 2014-м… водитель по дороге к аэропорту многокрасочно и предельно метко «объэпитил» всех тех деятелей, который вынудили его покинуть родной Краснодон ради «русского мира». Судя по его словам, пожив в «гейропейской» Черногории, домой, на Луганщину, он тоже уже никогда не вернется».

Но вот что мешало этим милосердным благодетелям из высших слоев руководства РФ проявить такую заботу в 2014-м, когда были все же основания ожидать «массового» приезда граждан с восточной Украины, или хотя бы в 2017 году? И если не о всех своих «соотечественниках», то хотя бы о самых «заслуженных», типа «обстрадавшейся» до истерики семейки Марамазовых? И если уж так хочется заселить пустующие таежные просторы или разбавить украинскими «соотечественниками» среду обитания китайских «соотечественников» в Забайкалье и заБАМье, то что мешало воплотить эти замыслы, давно вынашивавшиеся в РФ? Ведь еще в марте 2014 года российский министр «развития Дальнего Востока» Галушка, заявлял о необходимости «братской депортации» украинцев на вверенную ему территорию – чтобы (цитируем) «на Дальнем Востоке появились люди без языкового, ментального и культурного барьеров». Ранее, еще до войны, подобные идеи выдвигали не только всякие деятели «Единой России», но и бывший нардеп-«регионал» Юра Болдырев, который мотивировал целесообразность переселения украинцев на Дальний Восток и подальше тем, что он сам там когда-то работал (после чего прочно обосновался на Оболони). Но, как известно, получилось наоборот: как раз из азиатского захолустья РФ прибыли на украинский Донбасс вооруженные «человечки», о ментальной, языковой или культурной «близости» с которыми не заикаются уже даже в ОРДЛО.

Но все-таки: что же мешало Москве раньше заняться ускоренной паспортизацией «соотечественников» - граждан иного отечества? Надежда на «минские соглашения»? – так россияне и их марионетки всячески срывают их претворение в жизнь. Теплящаяся вера в то, что Украина если не рухнет, то «одумается» и повернется лицом к «братским» оккупантам, а спиной - к «загнивающим» НАТО и ЕС?..

И – главное! - что помешает «новому русскому соотечественнику», получив в ускоренном порядке паспорт с двумя птичьим головами и двумя лапами, уже через год вернуться в Макеевку или Алчевск и провозгласить там себя коренным россиянином, родившемся здесь лет 25 назад, в середине 90-х, - и потому требующим себе усиленной защиты со стороны российской армии?

«СМЕНА РЕЖИМА» НЕ ТРЕБУЕТСЯ – ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ

Стоит, видимо, отметить, что РФ не впервые затевает подобные игры с паспортами (не говоря уже о насильственной «паспортизации» населения оккупированного Крыма). Известный российский общественный деятель, бывший советник Путина Андрей Илларионов в своем докладе к очередной годовщине нападения России на Грузию напомнил: «Правительство России начало подготовку к массовой выдаче российских паспортов жителям Южной Осетии, Абхазии и Аджарии. В июне 2002 г. российский парламент внес соответствующие поправки в Закон о гражданстве, что вызвало резкий протест грузинского президента Э.Шеварднадзе. Тем не менее к 4 апреля 2003 г. 56% населения Южной Осетии стали владельцами российских паспортов».

То есть, уже тогда у РФ в Грузии появились «соотечественники» - задолго до «революции роз» и прихода к власти Саакашвили, и до даты 08.08.08.

А уже осенью 2003 г. разразился «кризис» по поводу украинской Тузлы.

(фото газеты «День»)

И опять-таки – ни о какой «смене режима» речь тогда идти не могла. Кучма все еще готовился к «имплементации» итогов «референдума»-2000 и дальнейшей «политреформе»; Янукович со своей бандой прочно засел в Кабмине, - ничто не предвещало ни Майдана-2004, ни «смены режима» (не зря же сам Путин столько раз поздравлял Януковича с «победой» и даже притащил с собой Медведева на трибуну Майдана Незалежности)…

И тем не менее – дамбу через Керченский пролив строить начали осенью 2003-го, а активный участник этой затеи Рогозин вскоре пошел на повышение, вплоть до вице-премьера РФ.

БИЛЕТ В ОДИН ТУПИК

Так что исходя как из прошлого опыта, так и на основании текущих реалий, можно предположить, что «юбилейная» инициатива российских верхов «упростить» паспортизацию «соотечественников»-украинцев ничего хорошего «упрощенным» новым гражданам-«соотечественникам» РФ не сулит. Этот паспорт, конечно, можно будет использовать как проездной документ в те места евразийской федерации, где жить нормальным людям противопоказано. Но прежде всего этот документ будет использован лишь как повод еще более «решительно» и жестко «оборонять» население оккупированных районов от «бандеровской хунты», НАТО, ЕС, американцев и т.п. И российские «Грады» уже не будут робко прятаться за многоэтажками, в которых обитают живые донецкие «соотечественники», а будут открыто торчать хоть на детских площадках, хоть в больничных скверах. Ну а самим «обилеченным» жителям оккупированных районов можно лишь посоветовать внимательно изучать устав российской армии, географию и нравы населяющих РФ этносов: многим молодым крымчанам это уже пригодилось.

Но «как в Крыму» у них все равно не будет. Может, будет как в Южной Осетии и Абхазии – лет через 25. И тогда Седово и Пицунда, Новоазовск и Гагры сольются в такую «смазь всероссийскую», что от Нефтекамска или Стерлитамака не отличишь.

Единственное преимущество – это то, что у граждан Украины, оставшихся в ОРДЛО, на руках может оказаться столько паспортов, что не у всякого шпиона в кино увидишь: и «старый» украинский, и «народный» аусвайс, и новая украинская «биометрика» - ради «безвиза» с проклятой «гейропой» (и спрос на которую со стороны жителей ОРДЛО не в силах удовлетворить даже посредники-аферисты), и вот этот, «упрощенный».

…Кстати, интересно: безутешная «Канистра-Моторолиха» не уничтожила свой новенький украинский паспорт? Не было акта публичного сожжения? Значит – не сожгла. Бережет.