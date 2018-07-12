«Північному потоку-2» - «труба»: Порошенко «детально підготував» Трампа до зустрічі з Путіним

Як там у Висоцького? «Мы сыграли с Трампом десять партий в преферанс, в очко и на бильярде, Трамп – орел, такой не подведет!..»

Президент України Петро Порошенко підтвердив, що його зустріч із президентом США під час саміту НАТО в Брюсселі відбулася. Про це він повідомив журналістам після завершення саміту НАТО в Брюсселі, повідомляє кореспондент Європейської правди.

«Цікаво було почути про витік інформації, що нібито скасували мою зустріч з президентом США», - прокоментував Порошенко інформацію, яка раніше просочилася у ЗМІ, але згодом була спростована.

«Ми дуже ретельно обговорили наступну зустріч президента Трампа в Гельсінкі. Було ретельно обговорено питання «Північного потоку-2», я дуже детально підготував президента Трампа (щодо цього. – ЄП)», - повідомив президент.

За його словами, він також обговорив із Трампом процес реформ в Україні. «Було наголошено на досягненнях у просуванні реформ», - зазначив глава держави.

І з президентом Трампом, і згодом з президентом Франції Еммануелем Макроном Порошенко також обговорив питання військової співпраці і звільнення заручників.