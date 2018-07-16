«Северный поток-2»: Путин открыто вмешивается в процесс в Стокгольмском арбитраже

При этом он подчеркнул, что газовый спор – это спор между «хозяйствующими субъектами», то есть «Нафтогазом України» и «Газпромом». Позже он, конечно, заявит, что не вмешивался в процесс и вообще – «еготамнет».

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Путин и на встрече в Хельсинки обсудили ситуацию в Украине. Об этом Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи, передает РБК-Украина.

«При обсуждении украинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. США могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу», - заявил он.

По словам Путина, он заверил Трампа в том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину.

«Более того, мы готовы продолжить транзитный контракт, который истекает в следующем году в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде», - заявил Путин.

Сегодня в Хельсинки состоялась встреча Трампа и Путина.