Доба ООС: один військовослужбовець загинув, поранено двох поліцейських

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У ранковому зведенні на 07:00 05 серпня говориться:

«Упродовж минулої доби, 04 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.

Противник 33 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із важкого озброєння.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Вогонь вівся по захисниках, Кримського, Новозванівки, Троїцького, Новолуганського, Мар’їнки, Авдіївки, Новотроїцького, Опитного, Чермалика Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв наші позиції біля Широкиного із 82-мм мінометів.

Внаслідок ворожих дій, зі складу Об’єднаних сил один військовослужбовець загинув і двоє поліцейських отримали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 2 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Новозванівки та Широкиного.

За даними розвідки двоє окупантів загинуло, один дістав поранення».