Провідний політтехнолог Порошенка розповів, чому той відмовився від послуг Манафорта

Стратег-консультант президента Петра Порошенка, народний депутат Ігор Гринів підтвердив, що у 2014 році зустрічався з американським політтехнологом Полом Манафортом з приводу співпраці.

Про це він повідомив у коментарі Українській правді.

«Манафорт пробував запропонувати свої послуги та свою стратегію для кампанії Порошенка. Я зустрічався з ним тоді (у 2014 році – УП) і вислухав його стратегію, але на цих трьох годинах розмова з ним закінчилася», - розповів він.

Він припустив, що інформація про співпрацю з іншими українськими політиками, окрім екс-президента Віктора Януковича, це лінія захисту адвокатів Манафорта на суді, щоб американця сприйняли не лише як стратега втікача-Януковича, а як політтехнолога, здатного працювати з представниками різних фракцій.

За словами Гриніва, Манафорт дуже хотів співпрацювати з Порошенком та готувався до цього. Зокрема, на зустріч він прийшов із дослідженнями, соціологією.

«Манафорт так і не зрозумів, що країна після Майдану змінилася», - пояснив політтехнолог президента.

Нардеп додав, що пропозиції американського політтехнолога більше підходили для стратегії 2009-2010 років, але аж ніяк не для післяреволюційного періоду 2014 року.

Гринів також не виключив, що стратеги Манафорта дійсно займалися напрацюванням пропозицій Порошенку, з якими той прийшов на зустріч.

Раніше нардеп Вікторія Сюмар розповіла в інтерв’ю «Українській правді», що у Порошенка усталена команда на чолі з Ігорем Гринівим, з якою він звик працювати. За її словами, ідеї Гриніва мають більший відгук у Порошенка.

Гриніву також приписують переконливу перемогу Петра Порошенка на президентських виборах в 2014 році і гасло «Жити по-новому».

7 серпня на суді над колишнім стратегом та лобістом Януковича Полом Манафортом екс-партнер американця Рік Гейтс заявив, що він та Манафорт допомагали Порошенку на безоплатній основі. До того перший свідок у справі Манафорта Тед Девайн розповів, що партнер політтехнолога Річард Гейтс пропонував йому працювати на президента Петра Порошенка.

Тоді у прес-службі АП заявили «Українській правді», що «команда Петра Порошенка ніколи не співпрацювала ні з Полом Манафортом, ані з його людьми. Пропозиції про співпрацю надходили з-поміж інших, утім навіть не розглядалися».

31 липня в США почався суд над Манафортом, якого звинувачують у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків за майже 10 років співпраці з колишнім керівництвом України. Слідство вважає, що за роботу політичного консультанта в Україні Манафорт заробив понад 60 мільйонів доларів.

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