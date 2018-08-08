У Києві почали розбирати Шулявський міст

З 18 серпня частково закривається рух на Шулявському шляхопроводі столиці. Повністю закрити рух естакадою можуть у вересні.

Частину розв'язки біля станції метро «Шулявська» вже за 9 днів перекриють для проїзду. Про це телеканалу «Київ» повідомили у Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд. Обмежать рух на заїздах поруч із шляхопроводом. Сам міст вже почали розбирати. Та поки що трафік на ньому не зупинятимуть. Перекриття впровадять 18 серпня і воно діятиме більше року.

- Ми перекриваємо з'їзди з вулиці Гетьмана на проспект Перемоги і перекриваємо з'їзди з проспекту Перемоги на вулицю Олександра Довженка з метою забезпечення можливості перекладки інженерних мереж в цьому вузлі, - розповів головний інженер КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» Олександр Здольник.

Повністю закрити рух естакадою можуть у вересні. За планом реконструкція транспортного вузла триватиме майже півтора року. Однак фахівці намагатимуться впоратись на кілька місяців швидше.