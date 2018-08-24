Порошенко розповів Патріарху Варфоломію, за що молився зранку

Якій з цих фільмів, що були відібрані українським Оскарівським комітетом, найбільш заслуговує «Оскару»? «Брама» Володимира Тихого (5) «Вулкан» Романа Бондарчука (1) «Донбас» Сергія Лозниці (4) «Кіборги» Ахтема Сеітаблаєва (38) «Коли падають дерева» Марисі Нікітюк (1) «Міф» Леоніда Кантера та Івана Яснія (4) Жодного з цих фільмів не бачив (27) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ