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Порошенко розповів Патріарху Варфоломію, за що молився зранку
Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців з Днем Незалежності.
Про це повідомляє прес-служба президента України:
«Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.
Вселенський Патріарх привітав українців з Днем Незалежності. «Найтепліші вітання усім українцям, охопленим любов’ю Константинопольської Матері-Церкви», - сказав він.
Президент України подякував Вселенському Патріарху і розповів про ранкову молитву за Україну.
Співрозмовники обговорили подальші дії на шляху створення Єдиної Помісної Православної Церкви України».
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