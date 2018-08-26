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Оккупанты прут в Крым, словно саранча: более 3,5 тыс. «понаехавших» из РФ ежемесячно оседают на полуострове

Население оккупированного Крыма растет за счет приезжих из России: «Крымстат» опубликовал данные о миграционных процессах в 2017 году.


Как сообщают Новости Крыма, в минувшем году выехали из Крыма 35 тысяч человек, прибыли – 43 тысячи.

В некоторых городах и районах Крыма итог миграционного движения имеет знак «плюс», в других произошел отток населения. Например, в Ялту в прошлом году прибыло около 3 тыс. человек, правда, две трети, разочаровавшись, покинули «город счастья». Итоговый прирост – ровно тысяча человек. Чуть больше «понаехавших» обосновались в Евпатории.

Керчь приросла двумя тысячами, правда, здесь мог сказаться фактор строительства моста: многие строители приехали с семьями, в городе отмечено массовое появление молодых учительниц – их жен. По окончании стройки движение может пойти в обратную сторону.

За счет приезжих значительно приросли Симферополь и Симферопольский район – на 1 400 и 2 400 человек соответственно.

В сельских районах наблюдалась обратная тенденция: во многих убыло население. Больше других потеряли Бахчисарайский (минус 705 жителей) и Джанкойский (минус 530).

Отмечается миграционный прирост в Сакском (+ 483) и Кировском (+ 348) районах, которые условно можно считать курортными.

По Севастополю уже есть данные 2018 года, там движение гораздо активнее, чем на всей остальной части полуострова. В город и его окрестности тоже приехало людей больше, чем выехало: прирост за полгода составил уже более 3 тыс. человек.


"ОБКОМ"

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26 Августа 2018 13:39

 

 

Якій з цих фільмів, що були відібрані українським Оскарівським комітетом, найбільш заслуговує «Оскару»?

«Брама» Володимира Тихого (5)

«Вулкан» Романа Бондарчука (1)

«Донбас» Сергія Лозниці (4)

«Кіборги» Ахтема Сеітаблаєва (38)

«Коли падають дерева» Марисі Нікітюк (1)

«Міф» Леоніда Кантера та Івана Яснія (4)

Жодного з цих фільмів не бачив (27)

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