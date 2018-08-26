Оккупанты прут в Крым, словно саранча: более 3,5 тыс. «понаехавших» из РФ ежемесячно оседают на полуострове

Население оккупированного Крыма растет за счет приезжих из России: «Крымстат» опубликовал данные о миграционных процессах в 2017 году.

Как сообщают Новости Крыма, в минувшем году выехали из Крыма 35 тысяч человек, прибыли – 43 тысячи.

В некоторых городах и районах Крыма итог миграционного движения имеет знак «плюс», в других произошел отток населения. Например, в Ялту в прошлом году прибыло около 3 тыс. человек, правда, две трети, разочаровавшись, покинули «город счастья». Итоговый прирост – ровно тысяча человек. Чуть больше «понаехавших» обосновались в Евпатории.

Керчь приросла двумя тысячами, правда, здесь мог сказаться фактор строительства моста: многие строители приехали с семьями, в городе отмечено массовое появление молодых учительниц – их жен. По окончании стройки движение может пойти в обратную сторону.

За счет приезжих значительно приросли Симферополь и Симферопольский район – на 1 400 и 2 400 человек соответственно.

В сельских районах наблюдалась обратная тенденция: во многих убыло население. Больше других потеряли Бахчисарайский (минус 705 жителей) и Джанкойский (минус 530).

Отмечается миграционный прирост в Сакском (+ 483) и Кировском (+ 348) районах, которые условно можно считать курортными.

По Севастополю уже есть данные 2018 года, там движение гораздо активнее, чем на всей остальной части полуострова. В город и его окрестности тоже приехало людей больше, чем выехало: прирост за полгода составил уже более 3 тыс. человек.