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Зрадники, куми, підозрювані у злочинах: директор ДБР відмовився розглядати 27 кандидатур на керівні посади

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявляє, що не розглядатиме подання на призначення 27 кандидатів на керівні посади через ненадання зовнішньою конкурсною комісією результатів проходження поліграфа кандидатами, але непризначення керівників не стане перешкодою запуску роботи ДБР.


осіб на керівні посади», - сказав Р.Труба на брифінгу у вівторок у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він пояснив, що зовнішня конкурсна комісія знищила матеріали проходження кандидатами поліграфа, матеріали не були надані, а без них неможливо призначити на посади (див. Комісія, що обирала керівників ДБР, знищила показання «детектора брехні»).

Директор ДБР зазначив, що матеріали щодо кандидатів повернув комісії.

«Непризначення керівників не стане перешкодою для запуску ДБР», - заявив він. При цьому Р.Труба пояснив, що прийняв рішення про призначення виконувачів обов'язків керівників.

Українська правда навела приклади, якими, зокрема, Р. Труба пояснив своє рішення:

«За його словами, частина кандидатів фігурують у журналістських розслідуваннях та кримінальних провадженнях.

Зокрема, один із кандидатів фігурує у кримінальному провадженні щодо державної зради.

«Так, я не помилився, саме у кримінальному провадженні щодо держзради! Слідчий, який проводить розслідування, звертався із запитом у зовнішню комісію для того, щоб отримати будь-які результати. Яка була відповідь, я цього не знаю», - сказав Труба.

Він додав, що також є кандидат, який разом із членами своєї родини фігурує у кримінальній справі щодо легалізації коштів, які здобуті злочинним шляхом.

«Інший кандидат тісно спілкується з представниками сепаратистів. Також є факт, коли два кандидати, які є кумами, разом розпочинали свій кар'єрний шлях, разом виграли конкурс на керівні посади до ДБР. Це не звинувачення, а так, ремарка», - сказав очільник відомства.

Він додав, що Нацагентство з питань протидії корупції має також перевірити майно, гектари землі та кошти зазначених кандидатів на керівники у ДБР.


"ОБКОМ"

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28 Августа 2018 11:26

 

 

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