Росії обіцяють «дуже неприємні сюрпризи» на Генасамблеї ООН

Це окрім приїзду на асамблею Порошенка.

Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на засіданні прес-клубу в рамках ХІІІ наради послів у МЗС. «Ми готуємо цілу низку ініціатив на Генеральну асамблею. Я не те що не хочу, а не можу розкривати їх всі, оскільки ви розумієте, що наш потужний північний сусід тільки цього і чекає... Їх чекає декілька дуже неприємних сюрпризів», - сказав дипломат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, за його словами, ці ініціативи стосуватимуться і питань Криму, Донбасу, а також питання «під умовною назвою «мілітаризація Криму».

Єльченко переконує, що коли стане офіційно відомо про ці ініціативи, то українці будуть «приємно здивовані, рівно як і неприємно здивована російська делегація».

Крім того, він додав, що на Генасамблеї вже втретє планують схвалити доповнену «Кримську резолюцію».

Як вже повідомлялося, президент України Петро Порошенко планує із 24 до 27 вересня перебувати на засіданні Генеральної асамблеї ООН.