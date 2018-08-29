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В «дыре» на почве «гуманитарных» удобрений перегрызлись «министры»

«Министерство агрополитики» группировки «ДНР» обвинило комиссию при «МЧС ДНР» в блокировании выдачи минеральных удобрений сельхозпредприятиям на правах гуманитарной помощи.


Об этом говорится в ответе пресс-службы «минагро ДНР» так называемому «вице-премьеру ДНР» Александру Тимофееву («Ташкенту»), сообщаю Новости Донбасса.

«Минагрополитики» опровергает обвинения в создании так называемой коррупционно-бартерной схемы, заявив, что она была создана еще в 2015 году и реализовывалась до 2017 года.

Кроме того, «минагро» утверждает, что комиссия «МЧС» «систематически нарушала порядок» выдачи удобрений сельхозпредприятиям. Подчеркивается, что только в июне на рассмотрение комиссии при «МЧС ДНР» выносились ведомости распределения гуманитарной помощи более трех раз, но они были отклонены.

9 августа «минагро ДНР» спрогнозировало рост цен на продукты из-за проблем с урожаем. 10 августа, заявление «минагро» было удалено со всех «официальных ресурсов ДНР», а «вице-премьер» и глава «миндоха ДНР» Александр Тимофеев собрал экстренное совещание и обвинил «министерство агрополитики» в распространении «неправдивой информации».

21 августа Тимофеев обвинил «минагро» в коррупции при распределении минеральных удобрений среди фермеров.


"ОБКОМ"

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29 Августа 2018 10:25

 

 

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