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Порошенко готує нардепам щось «несподіване»

Кажуть, посилати буде.


Президент України Петро Порошенко учора на неформальній зустрічі з народними депутатами фракції «Блоку Петра Порошенка» не говорив прямо про участь у передвиборній кампанії, але заінтригував своїм підготовлюваним посланням до Верховної Ради, повідомив нардеп із цієї фракції Володимир Арешонков, пишет Інтерфакс-Україна.

«Було сказано, що якісь нові або несподівані речі, можливо, ви почуєте у посланні, яке буде найближчим часом», - сказав він журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю.

В. Арешонков зазначив, що послання президента до Верховної Ради очікується наступного пленарного тижня, який відбудеться з 18 по 21 вересня.

Нардеп зазначив, що зустріч глави держави з фракцією «БПП» є традиційним заходом. За словами В.Арешонкова, неформальна зустріч П.Порошенка з народними депутатами відбулася в Заліссі і тривала кілька годин.

Як розповів член фракції «БПП», після виступу П.Порошенка народні депутати ставили йому запитання, що цікавлять їх, серед яких було багато тем регіонального рівня.

За словами В.Арешонкова, питання передвиборної кампанії не порушували.

«Безпосередньо президент не говорив, що я вам розповідаю, як має бути, що ми стартуємо і так далі. Він концентрував увагу на тому, що сьогодні він робить як президент і що планує робити. Чи означає це оголошення початку його участі в передвиборній кампанії? Можливо, так. Але безпосередньо це не звучало», - розповів нардеп.


"ОБКОМ"

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07 Сентября 2018 13:07

 

 

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