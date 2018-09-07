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Бойовики розгортають на Донбасі безпрецедентну кількість важкої техніки та озброєнь

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування на Донбасі (СЦКК) заявляє про безпрецедентну кількість важкої техніки та озброєнь незаконних збройних формувань, які перебувають поза місцями постійного зберігання.


«Українська сторона СЦКК зафіксувала безпрецедентну кількість артилерійських систем, танків і бойових броньованих машин поза місцями постійного зберігання та з порушенням ліній відведення, передбачених Мінськими домовленостями. Також бойовики продовжують ігнорувати «шкільне» перемир'я і нарощують кількість обстрілів», - повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил (ООС) у соцмережі Facebook.

У повідомленні зазначено, що загалом на тимчасово окупованій території патрулі та БПЛА Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зафіксували 472 одиниці озброєння та військової техніки збройних формувань Росії. 2Зазначена кількість техніки дозволяє розгорнути до шести батальйонно-тактичних груп», - констатує українська сторона СЦКК.

Зокрема, біля Бугаївки - 156 одиниць техніки, біля Шимшинівки - 22, біля Міусинська - 48, біля Хрустального - 23, біля Олександрівського - 4, біля Мирного - 59, біля Тернового - 10, біля Круглика - 41, біля Мануйлівки - 45 тощо.

Крім того, поблизу кордону з Російською Федерацією в районі Манич на ґрунтовій дорозі БПЛА СММ ОБСЄ виявив колону з десяти тентованих вантажівок і чотирьох машин супроводу, які перетинали державний кордон України у напрямку Росії.

«Наявність та постійне розгортання артилерійських засобів ураження створює потенційну загрозу з боку збройних формувань Російської Федерації передовим підрозділам Збройних сил України», - наголосили в СЦКК.


Інтерфакс-Україна

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07 Сентября 2018 13:19

 

 

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