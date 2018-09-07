«Гоблин» морально готовит крымчан к повторной «химической атаке»

Выброс химических веществ на севере Крыма может повториться, если на полуостров вернется жара, сообщил российский «глава Крыма» Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по ситуации в Армянске.

Он утверждает, что принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить повторного выброса, сообщает Крым.Реалии.

«Мы гражданам сказали, что рецидив выброса может быть в случае увеличения температуры. Но сухие участки, которые парят, активно засыпаются», – заявил Аксенов.

Глава «управления Роспотребнадзора в Крыму» Наталья Пеньковская подтвердила, что повтор ситуации возможен при повышении температуры и если не принять соответствующих мер.

В ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. 28 августа Аксенов написал на своей странице в Фейсбуке, что ситуация в Армянске «выходит за пределы нормы».

Власти Крыма заявили, что причиной выбросов вредного вещества на севере полуострова являются жара и длительное отсутствие осадков. Причиной загрязнения ыбли названы испарения содержимого кислотонакопителя, используемого «Крымским титаном».

По указанию Аксенова из Армянска вывезли детей школьного и дошкольного возраста в крымские санатории из-за загрязнения воздуха в городе. По его словам, концентрация вредных веществ в воздухе на севере Крыма превысила допустимую норму, в связи с этим на две недели приостановили работу завода «Крымский титан».

Завод «Крымский титан» начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-ых перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана – вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.

В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре Groop DF передала ЧАО «Крымский титан» российскому дочернему предприятию ООО «Титановые инвестиции». В 2015 году ЧАО «Крымский титан» был переименован в «Юкрейниан кемикал продактс».

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, завод «Крымский титан» представляет собой экологическую угрозу для Херсонской области.