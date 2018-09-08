Если воду в Авдеевке подавать по часам, то ее хватит на 4 суток

В связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции подачу питьевой воды населению г.Авдеевка Донецкой области будут подавать почасово из резервуара.

Как сообщает в субботу пресс-служба ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, в резервуаре емкостью 4 тыс. куб. м, который расположен на территории Авдеевки, питьевой воды ориентировочно хватит на четверо суток.

«В случае отсутствия воды в резервуаре, обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями», - сказано в сообщении.

Как напомнили в ГСЧС, в четверг, 6 сентября, около 19:00 предварительно из-за сильного ветра была повреждена воздушная линия электропередач, и произошло обесточивание и остановка ДФС, расположенной в Ясиноватском районе Донецкой области в так называемой «серой зоне». В связи с остановкой ДФС было прекращено водоснабжение г. Авдеевка.

7 сентября при обследовании территории был обнаружен обрыв провода высоковольтной линии 110 кВ «Макеевская - АКХЗ №2» и неисправность трансформатора на временно неподконтрольной украинской власти территории.

Ремонтные работы поврежденной линии электропередач и обнаруженной поломки трансформатора запланированы на 8 сентября 2018 года - при гарантиях безопасности и прекращении огня.