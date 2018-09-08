Луценко натякнув на якогось аморального нардепа, який знищив частину оборонпрому країни

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що найближчим часом подасть до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з народного депутата, причетного до знищення частини оборонної промисловості України.

«Я найближчим часом внесу подання на відповідного народного депутата України, причетного до цього, я б сказав, безпрецедентного аморального вчинку - фактично знищення частини оборонної промисловості нашої країни», - сказав Ю.Луценко під час своєї поїздки в Дніпро в суботу.

Генпрокурор не назвав прізвища депутата, про якого йдеться.

Водночас він зазначив, що всі посадові особи, причетні до крадіжки в оборонпромі, відповідатимуть за свої дії.

«Ми бачимо перший об'єкт – це фактично військовий ракетний завод, справа директора якого вже перебуває в суді», - сказав Ю.Луценко.