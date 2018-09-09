Евросоюз расценил «выборы» в ОРДЛО как противоречащие минским договоренностям

Европейский Союз считает, что объявление так называемых «выборов» на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) противоречит минским договоренностям. Об этом заявила пресс-секретаря ЕС Майя Косьянчич, говорится на официальном сайте Евросоюза.

В частности, она отметила, что Европейский Союз полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно признанных границ.

Также в заявлении отмечается, что реализация минских соглашений всеми сторонами является ключом к достижению устойчивого мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

«В этом контексте объявления о том, что так называемые «выборы» состоятся в так называемой «ЛНР» и «ДНР» 11 ноября 2018 года, противоречит минским соглашениям, которые имеют конкретные положения по организации местных выборов в этом регионе», - заявила Косьянчич.

Ранее представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что «выборы» в так называемых «ДНР/ЛНР» могут поставить крест на минском процессе.