Верховний суд РФ схвалив 12 років суворого режиму для Романа Сущенка

Верховний суд Росії визнав законим вердикт Московського міського суду про 12 років ув'язнення для українського журналіста Романа Сущенка.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідне рішення оголосив суддя Верховного суду РФ. Таким чином, апеляцію захисників відхилено в повному обсязі.

Сущенко наголосив, що не згоден з рішенням суду і продовжить боротьбу за своє звільнення, у тому числі подаватиме скаргу в Європейський суд з прав людини.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві. 27 березня цього року Московський міський суд почав розгляд справи Сущенка по суті. Сторона звинувачення просила суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі. 4 червня Сущенка було засуджено до 12 років колонії суворого режиму.