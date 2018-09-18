Минобороны РФ признало: российский самолет сбили советской ракетой их сирийские союзники. Но виноваты, конечно, израильтяне

Теперь РФ грозит Израилю «адекватным» ответом.

Российский военный самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он заявил, что в понедельник около 22:00 мск четыре израильских истребителя нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в Латакии. Атака производилась со стороны Средиземного моря. Это создало опасную ситуацию для кораблей и воздушных судов в этом районе. В частности, рядом с местом инцидента находились французский фрегат Auvergne и заходивший на посадку Ил-20.

«Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», - сказал генерал, уточнив, что на борту находились 15 человек.

При этом официальный представитель российского военного ведомства указал, что израильские летчики не могли видеть российский самолет, потому что он заходил на посадку. «Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию», - сказал он.

По данным МО, о запланированном ракетном ударе по Сирии Израиль предупредил российскую сторону за минуту до его нанесения, из-за чего Ил-20 не успели вывести в безопасную зону. Россия рассматривает «провокационные действия Израиля как враждебные» и «оставляет за собой право на адекватные ответные действия», заявил Конашенков.

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