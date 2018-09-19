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Нардеп Дейдей где-то потерял орден от Порошенко
Разгильдяй!
Депутат Верховной Рады Евгений Дейдей («Народный фронт») потерял выданный президентом Петром Порошенко орден «За мужество» ІІІ степени.
Сообщение об утере опубликовано в разделе объявлений официальной правительственной газеты «Урядовий кур’єр» в среду, 19 сентября, передают Українськi Новини.
«Считать утерянным орден «За мужество» ІІІ степени вместе с орденской книжечкой, которым был награжден Дейдей Евгений Сергеевич», - сказано в нем.
Награду депутат получил по указу президента Украины от 3 августа 2014 года.
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