Нардеп Дейдей где-то потерял орден от Порошенко

Разгильдяй!

Депутат Верховной Рады Евгений Дейдей («Народный фронт») потерял выданный президентом Петром Порошенко орден «За мужество» ІІІ степени.

Сообщение об утере опубликовано в разделе объявлений официальной правительственной газеты «Урядовий кур’єр» в среду, 19 сентября, передают Українськi Новини.

«Считать утерянным орден «За мужество» ІІІ степени вместе с орденской книжечкой, которым был награжден Дейдей Евгений Сергеевич», - сказано в нем.

Награду депутат получил по указу президента Украины от 3 августа 2014 года.

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