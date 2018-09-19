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Украинцы смогут посещать Грузию по внутренним ID-паспортам
Кабинет министров Украины одобрил проект соглашение с Грузией о безвизовых поездках по внутренним паспортам в форме ID-карт.
Соглашение предусматривает, что граждане Украины смогут посещать Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.
На сегодня между странами действует соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года, которое, в том числе, освобождает граждан от оформления долгосрочных виз для пребывания или проживания на срок более 90 дней.
Напомним, в марте прошлого года Турция официально утвердила поездки по ID-картам для украинцев. При этом условия пребывания в этой стране аналогичны тем, которые действуют при наличии заграничного паспорта.
Украинское правительство запретило выдавать паспорта в виде книжки в марте 2018 года.
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