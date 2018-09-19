Украинцы смогут посещать Грузию по внутренним ID-паспортам

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашение с Грузией о безвизовых поездках по внутренним паспортам в форме ID-карт.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины смогут посещать Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.

На сегодня между странами действует соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года, которое, в том числе, освобождает граждан от оформления долгосрочных виз для пребывания или проживания на срок более 90 дней.

Напомним, в марте прошлого года Турция официально утвердила поездки по ID-картам для украинцев. При этом условия пребывания в этой стране аналогичны тем, которые действуют при наличии заграничного паспорта.

Украинское правительство запретило выдавать паспорта в виде книжки в марте 2018 года.