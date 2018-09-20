Генерал Мікац: чому у інформаційному тилу квітне «руський мир»?

У інформаційному просторі воюючій країни відбуваються речі, з якими вже не можна миритися.

Про це йдеться у звернені генерала Олега Мікаца до керівництва країни:

«Я, генерал-майор Мікац Олег Михайлович, з перших днів в складі 93 ОМБР приймав участь в бойових діях на сході України. Особовий склад бригади героїчно виконував бойові завдання в районах Карлівки, Пісок, Авдіївки та в Донецькому аеропорту. Саме за їх стійкість і героїзм ворог почав називати їх Кіборгами. Було багато втрат, ще більше було поранено. Однак війна триває, а на Донбасі досі сплачують цю ціну заради перемоги.

І саме тому я, як громадянин України та офіцер ЗСУ, що дав присягу захищати свої державу і народ, не можу усвідомити, чому після стількох втрат на цій війні за спинами українських захисників у глибокому тилу знову розпускає свої отруйні квіти так званий «руський мир». Бо як інакше можна зрозуміти редакційну політику таких наче українських телеканалів як, наприклад, «NewsOne», «112» та «Інтер»? При цьому не перераховую купу електронних ресурсів, що називаються українськими ЗМІ і пишуть відверто проросійські тексти.

В ефірах вищеназваних телеканалів усе частіше знаходять притулок політичні діячі, які при повному потуранні ведучих, не боячись наслідків, поширюють брехню про ЗСУ, використовують прийоми воєнної пропаганди проти України та українців. Більш відкрито та майже прямо там лунають прямі заклики щодо примирення з Росією – державою, що вже п’ятий рік веде війну проти України, вбиваючи наших воїнів. Яскравий приклад антиукраїнської роботи – інтерв`ю пана Медведчука, яке транслювали «NewsOne» та «112». Політик, не соромлячись, закликав фактично до капітуляції заради миру із російським агресором.

Якщо це прийнятно і демократично, то що керівництво країни та кожен з вас скаже тим, хто зараз боронить Україну?

Що почують рідні тих, хто загинув в бою з російськими окупантами? Все, війна скінчилась? Давайте сядемо з Путіним за стіл переговорів? Наллємо горілки, потиснемо руки, заспіваємо «Широка страна моя родная», визнаємо росіян братами та обіймемося. Після чого він забере собі нашу землю, а нам і нашим дітям залишить рабське життя? Можливо, залишить. Адже усе буде залежати від настрою «великого брата».

Не розумію, як таке може відкрито відбуватися в країні, яка знаходиться у стані війни? Чому ці телеканали транслюють ворожу пропаганду, коли Верховна Рада України офіційно визнала Росію агресором? Хіба заради цього українці на всесвітніх самітах/конкурсах/виставах намагаються довести, що у нас не громадянська війна, як запевняє Путін?

Не знаю, чи існує законний спосіб вирішити проблему, тому звертаюся з вимогою до керівництва України розібратися із цим питанням та припинити потужний інформаційний вплив, що завдає шкоди Збройним Силам України, Національній гвардії, Прикордонним військам, добровольчим формуванням та країні загалом.

З повагою, генерал-майор ЗСУ, Мікац Олег Михайлович».