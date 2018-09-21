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Очільник САП каже, що Луценко хотів його звільнити через двох п’яних СБУшників і одного пильного таксиста

Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький каже, що поштовх для відкриття кримінального провадження проти нього дала розмова двох працівників СБУ, яку почув таксист.


Про це він розповів в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1», передає ТСН.

«Я тільки нещодавно взнав фабулу справи. Виявляється, таксист підвозив двох п'яних СБУшників, які між собою говорили, що Холодницький взяв хабар. Це стало єдиною підставою для відкриття негласних слідчих дій. У результаті від таксиста є одне пояснення, СБУшників не встановили, провадження закрили вже після КДКП (Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів)», - розповів Холодницький.

Нагадаємо, 30 березня генеральний прокурор Юрій Луценко звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з проханням розглянути питання звільнення керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Йому закидають передавання інформації підозрюваним у корупції, тиск на свідків, колег та суддів.

26 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відмовилася звільнити Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У посольстві США в Україні та «Transparency International» закликали Холодницького добровільно піти у відставку заради збереження репутації своєї установи.

У підсумку генеральний прокурор Юрій Луценко підписав наказ про винесення догани керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.


УНІАН

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21 Сентября 2018 12:22

 

 

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