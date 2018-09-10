«ДНР» – не Солсбери: ФСБ в какой-то глуши поймала члена ИГ, хотевшего убить какого-то «лидера ДНР» якобы по просьбе СБУ и «Правого сектора»

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Российским чекистам некогда искать уже известных всему миру террористов Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в совершении химического теракта в Великобритании. Зато они поймали Меджида Магомедова – ценного злодея, агента всего и вся.


«Спецслужбы Украины оказывают активную помощь боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) для организации террористических актов в Российской Федерации и устранения лидеров ДНР и ЛНР», - к такому глобальному выводу пришли в Центре общественных связей ФСБ России, сообщает ТАСС.

«Члены «Исламского государство» активно задействуются спецслужбами Украины для устранения лидеров ополчения самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республик», - заявили в ФСБ.

Оказывается, «9 сентября на территории Смоленской области был задержан гражданин РФ Магомедов Меджид Габибулаевич 1988 года рождения, уроженец Дагестана. Он состоит в запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство»; по заданию Службы безопасности Украины и руководителей «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) он планировал совершение убийства одного из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

По информации ФСБ, в начале 2018 года Магомедов прибыл на Украину для решения вопросов с эмиссарами ИГ по ресурсному обеспечению северокавказского бандподполья. Они познакомили его с представителями Службы безопасности Украины и «Правого сектора». «В ходе последующего общения с сотрудниками украинских спецслужб Магомедов получил задание по ликвидации командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР, проживающего в Смоленской области», - пояснили в ФСБ.

(От «Обкома»: А вот с этого места поподробнее хотелось бы. Что это за «командир ДНР», проживающий в Смоленской области? Проходчик с шахты им. Засядько? Или гражданин РФ, которого хотел прихлопнуть другой гражданин РФ?)

По данным ФСБ, Магомедов прибыл в Смоленскую область, предварительно получив от «кураторов» средства совершения преступления, изъятые им из тайника, заложенного на территории РФ, а также сведения в отношении места жительства и используемом транспорте объектом посягательства. «В целях предотвращения готовящегося преступления Магомедов задержан. У него обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, а также пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы и боеприпасы к нему», - сказали в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Меджид Магомедов заявил на допросе, видеозапись которого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, что состоял в махачкалинской бандгруппе Иляса Халилова. По словам задержанного, после ликвидации Халилова, с ним на связь вышел его знакомый. «Он был на тот момент на территории Украины и был под «Исламским государством», - сказал задержанный в ходе допроса, добавив, что он вступил в бандгруппу Али Хомутаева, который был на тот момент амиром центрального сектора. «Али Хомутаев обучал нас стрельбе и многим тактикам. После его убийства, мы поняли, что лучше нам тоже уехать на Украину к нашим знакомым», - добавил задержанный в Смоленской области дагестанец.

От «Обкома»: Такое впечатление, что отчеты о деятельности ФСБ сочиняют не на Лубянке, а в МИДе РФ, под диктовку вечно «упоротой» Маши Захаровой. За каких же болванов нужно держать свой народ, товарищи чекисты, нержавеющие внуки «железного Феликса»?


"ОБКОМ"

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10 Сентября 2018 12:43

 

 

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