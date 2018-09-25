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УПЦ МП вимагає, щоб константинопольські екзархи покинули Україну

Священний Синод Української православної церкви Московського патріархату вимагає, щоб екзархи, призначені Константинопольським Патріархом, покинули «канонічну територію» УПЦ МП.


Відповідна заява була оголошена після засідання, яке відбулося 25 вересня в Києво-Печерській Лаврі, повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Зазначається, що під час засідання Синоду призначення Константинопольським Патріархатом екзархів до Києва було назване «грубим втручанням» у внутрішні справи Української Православної Церкви і порушення її канонічної території.

«Відповідно, Синод УПЦ закликав Патріарха Константинопольського Варфоломія припинити втручання у внутрішні справи Української Православної Церкви та не порушувати її канонічної території», - йдеться у повідомленні.

«Екзархи Константинопольського Патріархату архієпископ Памфілійський Даниїл та єпископ Едмонтонський Іларіон мають покинути канонічну територію Української Православної Церкви», — йдеться у рішенні синоду.

В УПЦ МП наголосили, що «їхня діяльність є антиканонічною та порушує міжконфесійний мир в Україні».

Повідомляється, що єпископату УПЦ ухвалено призупинити співслужіння з ієрархами Константинопольського Патріархату.


Українська правда

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25 Сентября 2018 18:10

 

 

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