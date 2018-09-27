Гвардии Путина разрешили задерживать иностранные суда в Керченском проливе

Госдума РФ приняла закон, который наделяет Росгвардию правом «эвакуировать суда» из зон, прилегающих к Крымскому мосту в Керченском проливе.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

В настоящее время у Росгвардии есть полномочия осуществлять досмотр судов, которые нарушают правила судоходства у охраняемых Росгвардией объектов, однако не было права эвакуировать эти суда из зоны, запрещенной к судоходству, и доставлять их на специальные стоянки.

«Речь идет о предоставлении Росгвардии полномочий по охране Крымского моста и Керченского пролива. Данной поправкой мы расширяем полномочия морской бригады войск национальной гвардии, специально созданной для охраны данного объекта», - сказал председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД РФ Василий Пискарев.

«Теперь росгвардейцы также смогут задерживать в Керченском проливе иностранные суда-нарушители, сопровождать их в порты и производить процессуальное оформление правонарушений. Ввиду той напряженной обстановки, которая сохраняется в регионе, данная норма представляется особенно важной», - сказал Пискарев.

Законопроект предлагается распространить не только на зону охраны, прилегающую к Крымскому мосту, газопроводу и энергомосту под Керченским проливом, но и другие водные акватории, в районе которых запрещено плавание.