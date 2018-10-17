Митрополит Макарій розповів про суперечки з Філаретом щодо Собору

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель УАПЦ Макарій (Малетич) заявляє, що Об’єднавчий Собор відбудеться тоді, коли буде статут і назва єдиної церкви, а наразі нічого цього ще немає.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ZIK, повідомляє Українська правда.

Відповідаючи на питання, коли може відбутися об’єднавчий Собор, предстоятель УАПЦ сказав:

«Об’єднавчий Собор тоді відбудеться, коли буде підготовлений статут, буде назва об’єднуючої церкви. Ще про статут ми не говоримо, назви об'єднуючої немає. Немає статусу або моделі, яка буде, чи устрій чи патріарший чи митрополичий. З чим іти на собор?».

На запитання, чи спілкувався він щодо Собору з главою УПЦ КП Філаретом, митрополит Макарій сказав, що мав розмову, яка переросла у суперечку.

«Поспілкувався перед Софією 14 числа, на Покрову, і мене приголомшило спілкування. Коли ми зустрілися, то патріарх звернувся до мене, що треба Собор збирати. Я кажу: «Ваша святість, Собор збирати – то нема статуту». А він каже: «А статут у мене є». «У мене тоже є, але з двох статутів треба зробити один статут». «Ні, – каже, – мій буде статут». 15-й рік повторяється», - сказав предстоятель УАПЦ.

Він також додав, що суперечки виникли і з інших питань.

«Друге питання – яка назва буде. (Філарет мені каже – ред.): «Назва вже є». Усі повинні приєднатися до цієї назви, яка існує зараз, і очолює її патріарх. Третє питання, який статус або яка модель. Коли я сказав, чи може бути митрополича чи патріарша – треба знати. А він зі злобою сказав, що не буде, буде патріарша. А екзархи нічого не говорять. Отака справа», - сказав митрополит Макарій.

Наразі, за його словами, не відомо навіть, якою буде назва об’єднаної церкви.

«Назву, коли ми підписували звернення до Вселенського патріарха, сам президент сказав, що назва буде Православна церква в Україні. Але зараз про назву ніхто не розмовляє. Кажуть, що назву готує Вселенський патріарх», - сказав предстоятель УАПЦ.

На запитання, кому ж будуть вручати томос, він відповів коротко: «Це Богу відомо».

На прохання уточнити, чи не позначаться суперечки між церквами на тому, як проходитиме Собор, митрополит Макарій сказав:

«Не знаю. Чого про собор говорити? Перш треба обговорити питання поточні, а потом про Собор говорити. Якщо Собор, то треба статут об’єднуючої церкви – там десь треба готуватись 2 тижні. Модель треба знати».