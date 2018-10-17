Зам крымского «Гоблина» задержан за взятку

В Москве 17 октября задержали российского «заместителя главы Крыма» Виталия Нахлупина.

Об этом сообщил «другой вице-премьер» аннексированного полуострова Игорь Михайличенко, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу «правительства Крыма».

По его информации, Нахлупина подозревают в совершении преступления по статье 290 УК России (получение взятки).

«В данный момент проводятся следственные действия, в рамках следствия информация не разглашается», – пояснил Михайличенко.

По информации российского издания РБК, задержание Нахлупина связано с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Он курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию «Федеральной целевой программы» по части строительства дорог.