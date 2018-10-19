Мэр Днепра просит предоставить ему охрану

Борис Филатов обратился к главе МВД и генпрокурору.

Мэр Днепра Бориc Филатов сегодня ночью разместил в Facebook пост о подозрительных автомобилях под своим домом, а также «непонятных людях». По его мнению, это может быть связано или с подготовкой покушения на него, или же провокацией силовиков.

«00:15 ... Вернулся с работы домой. Сегодня полдня возле дома стояли автомобили. Госномера: AA1442TB RENAULT DUSTER ТОВ «Агроскоп Інтернешенел», город Киев; AA7586PX RENAULT SANDERO ТОВ «Науково-Технічний центр «Омніс», город Киев», — пишет Филатов.

Мэр также утверждает, что за ним ходят «непонятные люди».

«Я не паранойю, не истерю и не нервничаю. И я даже не еврей. Но у меня обостренное чувство опасности и за мной сотни добрых людей. А также на меня было три покушения сепаратистов и личные угрозы со стороны покойного Захарченко. Поэтому у меня есть только две версии: либо провокация со стороны «правоохранителей», либо подготовка покушения», — добавил политик.

Он также обратился к главе МВД Арсену Авакову и генпрокурору Юрию Луценко с просьбой. «Уважаемые Арсен Аваков и Юрій Луценко прошу выделить мне личную охрану. И да, если кто-то надеется, то я никуда не уеду. И клетчатое одеяло тоже не мой вариант», — заключил Филатов.