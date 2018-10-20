«Дизель Шоу» розбився в ДТП: загинула актриса Марина Поплавська

Вранці в суботу на Київщині автобус зіткнувся з вантажівкою.

Як повідомляє поліція Київської області у Facebook, зіткнення автобуса «Неоплан» та вантажівки сталося о 5.55 на 28 км автодороги Київ-Чоп біля села Мила. Внаслідок аварії загинула жінка – пасажир автобуса.

В автобусі перебувало 14 пасажирів. Четверо пасажирів автобуса дістали травм різного ступеня тяжкості. Їх доставили в лікарню.

Тіло загиблої направлено в морг.

За попередніми даними водій автобуса «Неоплан» не впорався з керуванням, унаслідок чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем «МАЗ». На місці працює слідчо-оперативна група, працівники слідчого управління поліції Київщини, медики.

Водія автобуса затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Як повідомляє у Facebook портал dtp.kiev.ua, в ДТП загинула актриса «Дизель Шоу» Марина Поплавська. Ще декілька акторів дістали травм.

У Facebook «Дизель шоу» пізніше з’явився такий допис:

«Марина Поплавская сегодня погибла в результате ДТП по дороге из Львова в Киев. Яна Глущенко и Егор Крутоголов госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает».