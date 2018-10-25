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Уряд схвалив звільнення голів 4 областей
Кабінет міністрів України схвалив проекти указів президента про звільнення голови Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) Юрія Гарбуза, голови Київської ОДА Олександра Горгана, голови Чернівецької ОДА Олександра Фіщука, а також голови Черкаської ОДА Юрія Ткаченка.
Відповідне рішення уряду було ухвалено 24 жовтня, підтвердив агентству Інтерфакс-Україна міністр Кабміну Олександр Саєнко.
Крім того, Кабмін схвалив проекти указів президента про призначення на посаду голови Київської ОДА Олександра Терещука, а на посаду голови Черкаської ОДА Олександра Вельбівця.