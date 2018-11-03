Експерти МВФ у неділю почнуть розгляд держбюджету України на 2019 рік

Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман повідомив про майбутній візит до Києва експертів фонду для консультацій щодо держбюджету-2019, ухвалення якого є умовою надання Україні фінансування за новою програмою stand by.

«За зверненням влади команда в складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду відвідає Київ в період з 4 до 9 листопада для проведення консультацій стосовно проекту бюджету на 2019 у контексті недавньої домовленості на рівні місії фонду», - йдеться в релізі представника МВФ у суботу.