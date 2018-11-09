«Оппоблок» и партия Рабиновича-Медведчука сошлись на одной «платформе»

Предполагается выдвижение от этой платформы единого кандидата на президентских выборах.

Сопредседатель политической партии «Оппозиционный блок» и одноименной парламентской фракции Юрий Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович подписали соглашение об создании «Оппозиционной платформы - За життя».

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, подписание соответствующего документа политиками состоялось в пятницу в кулуарах Верховной Рады.

«Мы достигли согласия определить в ноябре 2018 года единого кандидата от «Оппозиционной платформы - За життя» на следующих президентских выборах», - сказано в тексте соглашения.

Кроме того, в документе отмечается, что стороны достигли согласия о совместном участии представителей платформы в парламентских выборах.