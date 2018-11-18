Напередодні «останнього слова» у суді в Януковича влучив «твердий тупий предмет» - тенісний м’яч

Екс-президент вирішив сховатися від суду у лікарні?

Завтра, 19 листопада, Оболонський районний суд Києва має намір заслухати останнє слово колишнього президента Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді, і вийти в дорадчу кімнату для винесення вироку, нагадують Українські новини.

30 жовтня суд завершив дебати у справі Януковича, розпочаті 16 серпня. Прокуратура просить засудити екс-президента до 15 років в'язниці.

У той же час РосЗМІ повідомляють, що Янукович був госпіталізуваний у «знерухомленому стані», пише сьогодні Українська правда.

Колишнього президента України Віктора Януковича було госпіталізовано до московського НДІ швидкої допомоги ім.Скліфосовського. Про це 18 листопада повідомляє газета «Комсомольская правда» з посиланням на власне джерело і одного з чергових лікарів лікарні. За даними газети, Януковича доправили до медустанови 16 листопада у знерухомленому стані з підозрою на травму хребта і травму коліна, які він отримав під час гри в теніс.

Зазначається, що Януковича відправили до реанімації, а потім перевели до приватної клініки, повідомило джерело.

Інформацію про госпіталізацію Януковича пізніше підтвердили у довідковій НДІ ім.Скліфософського, пише «РИА Новости».