МВС пояснило, коли нетверезих водіїв почнуть штрафувати на 51 тисячу Сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроект №7279-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень».

З цього приводу департамент комунікації МВС України розповсюдив наступне повідомлення: «Закон про кримінальні проступки дозволить розслідувати нетяжкі злочини за спрощенню процедурою, що значно розвантажить слідчих. До прийняття цього законопроекту лише слідчі здійснювали досудове розслідування за всіма заявами та повідомленнями, в яких містяться відомості про кримінальні правопорушення. Після введення поняття «кримінального проступку» та спрощеної процедури його розслідування слідчі зможуть сконцентруватися на розкритті тяжких та особливо тяжких злочинів», - розповів заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян. Так, кримінальний проступок є діянням (дією чи бездіяльністю), за вчинення якого передбачене покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51 тис. гривень) або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі. Водночас злочини поділяються залежно від строку покарання у вигляді позбавлення волі та розміру штрафу: тяжкі та особливо тяжкі. Також законопроект вносить норму про керування транспортом у стані сп’яніння в Кримінальний кодекс, зробивши її кримінальним проступком (покарання - штраф 17-34 тис. грн і заборона керувати до трьох років; а при повторному порушенні - до 51 тис. грн із забороною керувати від 2 до 3 років). До кримінальних проступків пропонується віднести такі поширені злочини як некваліфіковані крадіжки, шахрайство, незаконні дії з наркотичними засобами без мети збуту, хуліганство тощо. Проводити розслідування кримінальних проступків будуть дізнавачі (службові особи підрозділу дізнання органу Нацполіції). Розслідування кримінальних проступків буде проводитися у формі дізнання зі спрощенням процедури, включаючи скорочені строки – не більше 72 годин з моменту повідомлення особі про підозру чи затримання, або в інших випадках на строк у строк до одного місяця. Якщо випадок невідкладний, дізнавач до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань матиме право оглянути місце події; відібрати пояснення; провести медичне освідування; отримати висновок спеціаліста і зняти показання технічних приладів та технічних засобів; вилучити знаряддя вчинення проступку, речі і документи. Процесуальні джерела доказів у провадженні про проступки, крім загальних, також пояснення осіб, результати медосвідування, висновок спеціаліста, показання приладів та технічних засобів. Підозрюваного у вчиненні кримінального проступку зможуть затримати: до 72 годин - якщо особа чинить опір правоохоронцю, відмовляється припинити чинити порушення, намагається втекти; на 24 години - якщо людина нетвереза та може завдати шкоду собі або оточуєчим. Згідно з законопроектом, прокурор зобов'язаний не пізніше трьох днів після отримання повідомлення про підозру особі разом із матеріалами дізнання (а якщо затримали нетверезого підозрюваного - протягом 24 годин) або закрити кримінальне провадження, або повернути матеріали дізнавачу і подовжити строк дізнання, або звернутися до суду з обвинувальним актом, а при ознаках скоєння злочину направити провадження для проведення досудового слідства. Суд, отримавши обвинувальний акт щодо вчинення кримінального проступку, має протягом 5 днів або у разі затримання підозрюваного у визначенні строки затримання призначити судовий розгляд. Якщо обвинувачений не оспорює встановлені обставини порушення і згоден з розглядом обвинувального акта, суд розглядає обвинувальний акт без розгляду у судовому засіданні за відсутності учасників судового провадження. Закон набирає чинності 1 січня 2020 року».

"ОБКОМ" Версия для печати 22 Ноября 2018 16:51 Опубликовать Tweet





ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ « Транспорт »: «АвтоЄвроСила» призупиняє блокування доріг: «сенсу немає»

21 Ноября 2018 16:29 Блокування доріг не переконало депутатів: Рада відмовилась скасовувати нові правила оподаткування авто на «єврономерах»

21 Ноября 2018 12:42 Рада схвалила нову модель оподаткування легкових авто з іноземною реєстрацією

08 Ноября 2018 14:41 У Києві з’явився єдиній електронний квиток на транспорт

01 Ноября 2018 12:06 Гройсман перевіряє, чи можна швидко доїхати до аеропорту «Бориспіль» залізничним експресом

25 Октября 2018 10:30

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру? Національна поліція (9) Генеральна прокуратура (6) Національне антикорупційне бюро (75) Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3) Служба безпеки України (31) Головна військова прокуратура (4) Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (222) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ