У Києві з’явився єдиній електронний квиток на транспорт

З сьогоднішнього дня, 1 листопада, у комунальному громадському транспорті Києва – метро, автобусах, тролейбусах і трамваях – в тестовому режимі вводять єдиний електронний квиток.

Безконтактна пластикова карта розмірами схожа на банківську, купити її можна за 40 грн, а потім поповнювати, щоб здійснювати поїздки, пише ТСН.

Продаж електронних карт будуть здійснювати кондуктори у тролейбусах, трамваях і автобусах, в касах метрополітену, «Київпастрансу», спеціальних боксах, кіосках «Преса», «Турінфо», «Т-Кіосках».

Стандартна вартість проїзду у всьому комунальному громадському транспорті - 8 грн. Якщо поповнити картку на велику суму, то діють знижки. Поповнення на 325 грн дасть можливість знизити вартість поїздки до 6,5 грн і таким чином вийде 50 поїздок. Тобто економія - 75 грн.

Після покупки карту потрібно зареєструвати в особистому кабінеті на сайті transport.kyivcity.gov.ua.

Для здійснення поїздок потрібно поповнити картку грошима з допомогою терміналів, інтернет-банкінгу або в спеціальних пунктах продажу: у касах метрополітену і «Київпастрансу», у боксах самообслуговування Ibox, EasyPay, PrivatBank, 2Click, в кіосках «Преса», «Турінфо», «Т-Кіосках», на платіжних порталах Ірау, Portmone, EasyPay, «Приват24», в мобільному додатку «Приват24».

Громадський транспорт буде обладнаний валідаторами (близько 1200 на всю столицю) – спеціальними зчитувальними пристроями. Їх можна буде знайти біля дверей і всередині салонів громадського транспорту. Пасажиру потрібно просто докласти транспортну карту до валідатора – проїзд оплачений. Контролери матимуть спеціальні пристрої для перевірки реєстрації електронного квитка. У метро валідаторами обладнана частина турнікетів.

Для пасажирів, які їздять нерегулярно, замість жетонів у метро і одноразових паперових квитків в наземному транспорті запроваджують єдині паперові квитки з QR-кодами. Їх можна буде придбати за 8 грн в спеціальних боксах, а також у касах метрополітену і «Київпастрансу». Принцип дії такого одноразового квитка подібний до того, що і з -квитком – потрібно прикласти до валідатора, щоб система віртуально закомпостувала квиток.