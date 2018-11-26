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Нардепи досі не можуть перейти до розгляду закону про воєнний стан
Спікер Верховної ради Андрій Парубій оголосив перерву у засіданні парламенту.
Про це він сказав у ході позачергового засідання парламенту, яке було скликано для розгляду питання про воєнний стан, передає кореспондент РБК-Україна.
Рада не може перейти до розгляду проекту закону про введення воєнного стану. Розгляд документа мав початися о 16:00. Зокрема, президію блокує Радикальна партія Олега Ляшка, яка вимагає перерву для проведення консультацій з президентом
У залі зареєструвалися 338 парламентарів.
Раніше фракція «Народного фронту» пропонує закріпити в указі про введення воєнного стану в Україні дату виборів президента 31 березня 2019 року.
Комітет ВР з питань нацбезпеки одноголосно рекомендував Раді прийняти закон про введення воєнного стану за основу і в цілому.
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