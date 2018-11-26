«Нацкорпус» та «Нацдружини» вимагають від Порошенка воєнний стан ввести, але вибори не чіпляти

Кілька сотень представників «Національного корпусу» та «Національних дружин» прийшли під Адміністрацію президента з вимогами ввести воєнний стан, але не переносити вибори.

Про це повідомляє «Нацкорпус» у Facebook, пише Українська правда.

«Наші вимоги: 1. Рішучі дії керівництва держави у відповідь на агресію РФ. 2. Розірвання договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. 3. Воєнний стан без скасування чи перенесення дати виборів», - йдеться в повідомленні.

Також відзначається, що «Нацдружини» оголосили про мобілізацію добровольців для формування загонів оборони України.

Після короткої промови під АП активісти рушили до Верховної Ради.