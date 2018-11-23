Навіть у фракції БПП є нардепи, які не зрозуміли ганебного абсурду «бюджетної» ночі

Проте заява, що «необхідності цього цейтноту не розуміє ніхто», - перебільшення. Навпаки, усе зрозуміло.

Нардеп від «Блоку Петра Порошенка» Ольга Червакова у Facebook розкритикувала те, як Верховна Рада ухвалювала вночі законопроект про державний бюджет на 2019 рік, повідомляє Gordonua.

«Із таким обличчям не можна не те, щоб ухвалювати бюджет, а навіть мити підлогу. 4.15 ранку, абсурдність того, що відбувається у залі, наростає в геометричній прогресії. Уже не всі і не завжди встигають фіксувати, хто кого кинув. Необхідності цього цейтноту не розуміє ніхто», – підкреслила вона.

22 листопада Верховна Рада проголосувала за продовження вечірнього засідання до завершення розгляду всіх бюджетних питань. 23 листопада приблизно о 5.00 парламентаріям вдалося ухвалити поправки до Податкового кодексу, після чого Верховна Рада України ухвалила законопроект про державний бюджет на 20196 рік.