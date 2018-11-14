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Замість міністерства Кабмін створив для ветеранів нову держслужбу

Кабінет міністрів України створив Державну службу України у справах ветеранів, ліквідувавши Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників АТО.


Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, відповідне рішення було ухвалено на засіданні в середу. Зазначається, що нова служба буде правонаступником ліквідованої, а її гранична кількість співробітників становить 150 осіб.

Крім того, Кабмін ухвалив положення про новостворену Держслужбу.

Як повідомлялося, 27 лютого 2018 року Верховна Рада України рекомендувала Кабінету Міністрів утворити Міністерство у справах ветеранів. Наприкінці березня Кабмін розпочав процес створення цього виконавчого органу. Перший заступник голови Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО Ігор Мальцев передбачив запуск Міністерства у справах ветеранів у IV кварталі 2018 року. Фракція «Блок Петра Порошенка» підтримала кандидатуру Ірини Фріз на посаду глави Міністерства ветеранів.

13 листопада народний депутат фракції «БПП», голова парламентського комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО і людей з інвалідністю Олександр Третьяков заявив про неможливість одночасного реформування Державної служби України у справах ветеранів і створення нового Міністерства України зі справ ветеранів.

За його словами, уряд з кінця лютого 2018 року не виконував постанови Верховної Ради про створення Міністерства ветеранів, але після нещодавньої акції ветеранів та громадських активістів В.Гройсман запропонував реорганізувати Державну службу з питань ветеранів, назвавши це одним із найшвидших рішень. О.Третьяков зазначає, що реорганізація Держслужби ветеранів не вирішує кілька ключових проблем, які мало б вирішити Міністерство у справах ветеранів. За словами парламентарія, глава уряду визнав незадовільною роботу міністра соціальної політики Андрія Реви щодо соціального захисту ветеранів, «але все-таки вирішив тягнути час, замість того, щоб вирішувати проблему по суті».


"ОБКОМ"

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14 Ноября 2018 14:23

 

 

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