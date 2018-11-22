Фракція «Опоблоку» оформила розлучення з прихильниками Бойка і віддалася Новинському

Спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про призначення головою фракції «Опозиційного блоку» нардепа Вадима Новинського, а також про вихід із фракції депутатів Євгена Бакуліна, Сергія Дунаєва і Юлія Іоффе.

Про це він сказав під час пленарного засідання Верховної Ради у четвер, 22 листопада, повідомляє Українська правда.

За його словами, згідно з протоколом зборів політичної партії «Опозиційний блок» від 20 листопада головою фракції «Опоблоку» був обраний нардеп Вадима Новинського, а його заступниками - Олександр Вілкул та Юрій Воропаєв.

Також він зазначив, що згідно з поданою заявою із фракцію «Опоблоку» вийшли нардепи Євген Бакулін, Сергій Дунаєв та Юлій Іоффе.

«І заключне повідомлення. Оголошую про створення у Верховній Раді восьмого скликання міжфракційного депутатського об’єднання «Опозиційна платформа - За життя». Наголошую, не групи, а об’єднання», - сказав Парубій.

Спікер зазначив, що співголовами міжфракційного об'єднання обрані обрано Юрія Бойка та Вадима Рабіновича.

Раніше співголова депутатської фракції парламенту «Опозиційний блок» Олександр Вілкул заявив, що з фракції виключили співголову Юрія Бойка та заступника голови фракції Сергія Льовочкіна.

Як відомо, фракція «Опозиційний блок» складається з двох великих груп. Одна частина орієнтується на олігарха Ріната Ахметова, інша - на олігарха Дмитра Фірташа та екс-главу АП Сергія Льовочкіна. Групи розсварилися через вступ Юрія Бойка до «Опозиційної платформи – За життя» і союз із Вадимом Рабіновичем на президентських і парламентських виборах без офіційного рішення політичної ради та з'їзду «Опозиційного блоку».