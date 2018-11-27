СБУ підтвердила, що на борту захоплених РФ кораблів ВМС України були її співробітники

Голова Служби безпеки України Василь Грицак підтверджує інформацію про перебування співробітників військової контррозвідки СБУ на борту кораблів ВМС України, які, всупереч міжнародному законодавству, були атаковані та захоплені російською стороною у Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

Про це повідомляє прес-центр СБ України:

«Офіцери української спецслужби виконували службові завдання з контррозвідувального забезпечення підрозділу ВМС України, як це передбачено статтею 12 Закону України «Про Службу безпеки України».

Понад чотири роки російської агресії українські військові контррозвідники знаходяться на передовій пліч-о-пліч із бойовими побратимами ЗС України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. І так буде завжди. «Здивування» ж окремих офіційних осіб РФ щодо присутності співробітників СБУ на борту кораблів зовсім не свідчить про відсутність подібної практики в органах контррозвідки країни-агресора. Але справжнє здивування викликає той факт, що проти двох українських катерів і малого буксира росіяни застосували шість «ФСБшних» та чотири військово-морських плавзасоби, а також бойові гелікоптери і літаки ВКС РФ. До речі, за підтвердженою оперативною інформацією СБУ один із російських штурмовиків використав проти українських катерів дві бойові некеровані ракети, внаслідок чого один із офіцерів СБУ отримав важке поранення.

СБ України в межах компетенції вживає всі необхідні заходи для звільнення українських бранців та повернення їх до своїх родин. Водночас Служба безпеки України вимагає від керівництва російських спецслужб припинити психологічний і фізичний тиск на українських військовослужбовців задля інформаційного виправдання акту зухвалої агресії».