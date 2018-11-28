Уряд підтримав рішення повернути Почаївську лавру Кременецько-Почаївському заповіднику

Кабінет міністрів України скасував рішення про вилучення зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Свято-Успенської Почаївської лаври (Тернопільська область).

Як передає кореспондент Інтерфакс-Україна, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Зокрема, Кабмін скасував розпорядження від 17 липня 2003 року №438 «Про вилучення зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври» (м.Почаїв Тернопільської області).

Цим документом у 2003 році зі складу заповідника були вилучені: Успенський собор, Троїцький собор, монастирські келії, Архієрейський будинок, дзвіницю та надбрамний корпус.

Як повідомлялося, 23 листопада комісія Міністерства юстиції України з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації скасувала незаконну перереєстрацію комплексу споруд Почаївської лаври.

У свою чергу представники УПЦ (МП) заявили, що Почаївська лавра продовжить користуватися комплексом споруд, незважаючи на рішення Мін'юсту, бо вважають рішення Мін'юсту спробою перетворити лавру на музей.