Олександр Гвоздик став четвертим чинним українським чемпіоном світі з боксу

Український боксер Олександр Гвоздик в своєму 16 бою на професійному рингу переміг канадця Адоніса Стівенсона і завоював титул чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі (до 79,378 кг).

У Квебеку (Канада) українець виграв бій нокаутом у 11 раунді.

До бою з О.Гвоздиком канадець захищав виграний влітку 2013 року титул чемпіона світу за версією WBC дев'ять разів.

Гвоздик став четвертим українцем - чинним чемпіоном світу з боксу нарівні з Василем Ломаченком, Олександром Усиком і Артемом Далакяном.

О.Гвоздик - бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 року.