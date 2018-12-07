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У Криму заарештували адвоката – за пост у Facebook 5-річної давнини

Підконтрольний РФ Київський районний суд Сімферополя заарештував кримського адвоката Еміля Курбедінова.


Його заарештували на 5 діб за статтею 20.3 КоАП Росії (пропаганда або публічна демонстрація атрибутики або символіки екстремістських організацій) за пост у соцмережі Facebook 2013 року, повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

За словами колег Курбедінова, скаргу на нього написав колишній житель Криму, який переїхав у Дамаск.

Еміль Курбедінов вважає, що його переслідують через те, що він захищає командира малого броньованого катера «Нікополь», колишнього курсанта Академії ВМС ім. Нахімова в Севастополі Богдана Небилицю.

Як повідомлялось раніше, одним зі свідків у справі затриманого є співробітник ФСБ Росії Андрій Сушко, який брав участь у затриманні і тортурах татарського активіста Рената Параламова.

Курбедінова затримали 6 грудня дорогою з дому до офісу. Повідомити про затримання він зміг уже з управління МВС.


"ОБКОМ"

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07 Декабря 2018 14:16

 

 

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