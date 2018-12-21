 

21 декабря

16:02

Ще три парафії приєдналися до Православної церкви України

15:32

«Треба вжарить»: Кабмін дав старт перевірці облгазів Фірташа

13:01

«Абсолютному злодію» Насірову знов не пощастило у суді

10:28

РФ немає у списку країн, які українці відвідували найчастіше в 2018 році

10:15

Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою

09:59

УПЦ МП майже зріклася РПЦ і Кирила Гундяєва: «жодних стосунків, субординації, керування»

08:40

Доба ООС: поранено одного українського військового, знищено 6 окупантів

20 декабря

23:53

Митрополит Епіфаній прокоментував перейменування УПЦ МП: «Реальність повинна відповідати суті»

20:16

Оприлюднено календарний план заходів з підготовки та проведення виборів президента

19:43

УПЦ МП має два місяці на добровільне перейменування

18:25

Депутати продовжили мораторій на продаж сільгоспземель

17:23

Конкурс на голів Податкової і Митної служб оголосять не раніше січня

15:37

На думку Путіна, головорізи Вагнера мають вбивати українців «в межах російського законодавства»

14:31

Прийняття закону про перейменування УПЦ МП в Раді відсвяткували урочистим побиттям Бойка і Шуфрича (відео)

14:04

Досить служити під прикриттям: Рада зобов'язала УПЦ Московського патріархату взяти своє справжнє ім’я

13:44

Фото- і відеофіксація порушень ПДР запрацює в усій Україні в першій половині 2019 року

13:15

Путін зваблює «близьких» українців: в Україні стає «все гірше і гірше». А в РФ, мабуть, все краще і краще

12:59

В Ірпені депутати і «тітушки» винесли генеральний вирок місту: «Закатати у бетон!»

12:07

Євросуд анулював чинність санкцій, накладених на Азарова

11:24

З Ахметова, Єфремова і Королевської знято звинувачення у фінансуванні тероризму

09:12

Дoба ООС: жодних втрат

19 декабря

23:16

Порошенко звільнив свою радницю – кандидата у президенти

19:30

Держстат підтвердив зростання ВВП України в 3-му кварталі на 2,8%

19:21

Консульство РФ другий тиждень не забирає тіло російського найманця, який помер у Дрогобицькій колонії

17:04

Симулянт Насіров програв суд лікарю

16:26

Перша громада Буковини перейшла із УПЦ МП до єдиної Православної церкви України

16:07

Росії байдуже до своїх громадян: вона готується до виборів в Україні

14:19

Зміна «амплуа»: Жебрівський відмовився від посади аудитора НАБУ – щоб «боротися з корупцією»

14:00

Британський військовий корабель-розвідник увійшов до порту Одеси

13:34

На кардіолога, який свідчив, що Насіров під ковдрою не вмирає, а займається чимось іншим, чекає суд

УПЦ МП майже зріклася РПЦ і Кирила Гундяєва: «жодних стосунків, субординації, керування»

Українськи попи Московського патріархату жахаються «російської» назви, як чорт ладану. Таке враження, що незабаром вони свою «автономію» у складі РПЦ оголосять автокефалією.


В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що вони не бачать підстави змінювати назву відповідно до закону щодо назви релігійних організацій, які є частиною релігійної організації (об'єднання), керівний центр якої знаходиться в Росії. Про це в ефірі Громадського сказав речник УПЦ МП архієпископ Климент.

«Мені здається, цей закон до нашої церкви ніякого стосунку не має, тому що жодним чином ніде не прописано, що ми маємо стосунок, субординацію, керування з якимось закордонним центром, де є держава-агресор. В нашої церкви немає жодних підстав змінювати назву відповідно до цього закону, тому що наш керівний центр не знаходиться в державі агресора. Це, напевно, про когось іншого», — наголосив він.

УПЦ (Московського патріархату) вже звернулося до президента України Петра Порошенка з проханням застосувати право вето до закону, що зобов'язує УПЦ (МП) у своїй назві вказати приналежність до Російської православної церкви (РПЦ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Вважаємо цей закон антиконституційним і маємо намір захищати свої права усіма законними способами. Звертаємося до президента України застосувати до цього закону право вето», - йдеться в заяві юридичного відділу УПЦ (МП) у зв'язку з ухваленням Верховною Радою законопроекту №5309.

У юрвідділі стверджують, що цей документ порушує право на свободу віросповідання та «дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих громадян України», які належать до УПЦ (МП), а також не відповідає Конституції України, Загальній декларації прав людини та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

«Україна є світською державою, що унеможливлює встановлення на законодавчому рівні якихось переваг або обмежень для тих чи інших релігійних об'єднань. А примушування Української православної церкви до зміни свого найменування є нічим іншим, як втручанням у її діяльність, що може призвести до непередбачуваних наслідків у суспільстві», - йдеться в заяві.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

21 Декабря 2018 09:59

 

 

Триває останній тиждень воєнного стану. Які ваші враження і побажання?

Чудово! Треба продовжити! (2)

Це ганебна профанація, а не «воєнний стан» (6)

Завдяки воєнному стану українці можуть спокійно спати навіть у новорічну ніч (1)

Треба вводити воєнний стан у Києві - щоб депортувати до РФ Медведчука (16)

Це передвиборча «фішка» Порошенка – и більш нічого (1)

Я й досі не зрозумів, навіщо цей тимчасовий воєнний стан (3)

Это еще одна попытка вбить клин в спину братскому российскому режиму (0)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 