УПЦ МП майже зріклася РПЦ і Кирила Гундяєва: «жодних стосунків, субординації, керування»

Українськи попи Московського патріархату жахаються «російської» назви, як чорт ладану. Таке враження, що незабаром вони свою «автономію» у складі РПЦ оголосять автокефалією.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що вони не бачать підстави змінювати назву відповідно до закону щодо назви релігійних організацій, які є частиною релігійної організації (об'єднання), керівний центр якої знаходиться в Росії. Про це в ефірі Громадського сказав речник УПЦ МП архієпископ Климент.

«Мені здається, цей закон до нашої церкви ніякого стосунку не має, тому що жодним чином ніде не прописано, що ми маємо стосунок, субординацію, керування з якимось закордонним центром, де є держава-агресор. В нашої церкви немає жодних підстав змінювати назву відповідно до цього закону, тому що наш керівний центр не знаходиться в державі агресора. Це, напевно, про когось іншого», — наголосив він.

УПЦ (Московського патріархату) вже звернулося до президента України Петра Порошенка з проханням застосувати право вето до закону, що зобов'язує УПЦ (МП) у своїй назві вказати приналежність до Російської православної церкви (РПЦ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Вважаємо цей закон антиконституційним і маємо намір захищати свої права усіма законними способами. Звертаємося до президента України застосувати до цього закону право вето», - йдеться в заяві юридичного відділу УПЦ (МП) у зв'язку з ухваленням Верховною Радою законопроекту №5309.

У юрвідділі стверджують, що цей документ порушує право на свободу віросповідання та «дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих громадян України», які належать до УПЦ (МП), а також не відповідає Конституції України, Загальній декларації прав людини та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

«Україна є світською державою, що унеможливлює встановлення на законодавчому рівні якихось переваг або обмежень для тих чи інших релігійних об'єднань. А примушування Української православної церкви до зміни свого найменування є нічим іншим, як втручанням у її діяльність, що може призвести до непередбачуваних наслідків у суспільстві», - йдеться в заяві.