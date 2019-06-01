Зеленський роздув штат чиновників своєї адміністрації

Зеленський ввів до структури АП посади свого першого помічника, помічників, представника президента у Верховній Раді, радників, прес-секретаря і представників президента.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні зміни внесені указом №347/2019 від 31 травня, опублікованому на сайті Зеленського.

Зазначимо, що раніше з цих посад до структури АП належали лише радники і прес-секретар президента.

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