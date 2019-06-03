Зеленський хоче, щоб його друга з «Кварталу» народ поважав як голову СБУ

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Зеленський вимагає від т. в. о. голови СБУ за два тижні відзвітувати про перші результати роботи.


Про це повідомила прес-служба Зеленського:

«Зеленський наголошує на важливості боротьби з контрабандою та вимагає від СБУ впродовж двох тижнів продемонструвати перші результати роботи». Про це він заявив під час зустрічі з тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України Іваном Бакановим.

«Ми зараз говоримо не про наші особисті взаємини, а про дуже серйозну відповідальність перед народом України. Ти – виконувач обов’язків голови СБУ. Я дуже хочу, щоб не тільки я поважав тебе як товариша, а щоб тебе поважав народ України. У нас дуже мало часу, щоб провести перезавантаження СБУ. Нам потрібні реальні кримінальні справи. Треба розібратися з контрабандою», – підкреслив Зеленський.

Зеленський наголосив, що працівники СБУ повинні довести, що вони не лише фахівці, а й порядні люди. Тому важливо, щоб вони працювали на Україну – незалежно від прізвища Президента.

«Є великий запит на справедливість. Ми маємо показати суспільству, що СБУ справді працює. Хочеться, щоб увесь світ бачив, що ми почали з чистого аркуша будувати Україну», – зауважив він.

Зі свого боку Іван Баканов зазначив, що контрабанда й тіньова економіка, які знекровлюють країну, повинні бути подолані: «СБУ зробить усе можливе для того, щоб виконати ваші доручення якомога швидше».

Він наголосив, що прагнутиме культивувати у Службі безпеки людські цінності.

«Ми завжди казали один одному правду, не давали казати неправду іншим. Ми ніколи не крали, не давали красти іншим і завжди залишалися людьми. Мені здається, що пріоритетом роботи СБУ мають бути такі цінності. За будь-яких обставин ми маємо залишатися людьми», – підкреслив Баканов, говориться у повідомлені.


"ОБКОМ"

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03 Июня 2019 12:23

 

 

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