Екстрадиція Фірташа в США не відбудеться навіть восени

Про це повідомили в Земельному суді Відня з кримінальних справ.

«Станом на зараз немає дати екстрадиції. Обвинувачений звернувся про відновлення справи і подав безліч документів. За австрійським процесуальним кодексом, можна надавати дозвіл на повторне відкриття справи, що й було зроблено. Зважаючи на масив інформації й нових доказів, які додали до справи, буде потрібен деякий час для оцінки запиту на повторне відкриття. Втім рішення суду знову може бути предметом оскарження. Тому навіть після того, як судді приймуть рішення в повторно відкритій справі, я не думаю, що її буде завершено», — повідомила Голосу Америки речниця суду Крістіна Зальцборн.

На уточнююче запитання, скільки часу може тривати весь процес, речниця суду відповіла: «Думаю, розгляд справи затягнеться довше осені. Все залежить від часу процедури повторного відкриття справи».

Нагадаємо, 16 липня міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер прийняв остаточне рішення про екстрадицію в США українського олігарха Дмитра Фірташа. Адвокати Фірташа звернулись про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Відтак, екстрадиції не відбудеться, допоки не буде нового рішення суду в цій справі.