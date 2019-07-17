 

17 июля

17:21

Російський суд продовжив арешт всім полоненим українським морякам

17:11

У Краматорську загинув спостерігач ОБСЄ

17:03

Парубій просить Зеленського привести його лист до Верховної Ради «у відповідність до вимог закону»

15:10

СБУ ще 2 роки тому затримала водія, що перевозив російський «Бук» на Донбасі у 2014 році

15:01

Після «наїзду» Зеленського на «ArcelorMittal Кривий Ріг» СБУ вирішила «пришити» комбінату статтю «екоцид»

14:34

В.о. голови Миколаївської ОДА підтвердив, що не збирається працювати з Зеленським

09:43

Сенат США одностайно ухвалив резолюцію на підтримку України

09:31

Екстрадиція Фірташа в США не відбудеться навіть восени

08:21

На Миколаївщині знайшли застреленим кандидата у нардепи від «Опоблоку»

08:09

Дoбa OОС: жодних втрат

16 июля

19:07

Конституційний Суд України: «За своєю злочинною сутністю комуністичний режим і нацистський режим були однаковими»

17:28

«Мовна» стаття закону «Про освіту» визнана конституційною

15:45

КСУ визнав конституційним закон про декомунізацію

14:10

У «нормандському форматі» домовились про «хлібне» перемир’я та обмін полоненими

14:01

Фірташу не уникнути екстрадиції до США

12:41

Суд Амстердама відклав рішення у справі «скіфського золота»

11:06

У Зеленського виступають за проведення у четвер позачергового засідання Ради

07:58

Дoба ООС: один військовий загинув, трьох поранено

15 июля

17:19

Директор ДБР обурений, що інформаціє з його відомства «зливають» не тільки Портнову

17:11

Вишинського сьогодні не звільнять

16:52

Суд скасував ліквідацію банку Клименка

14:35

Зеленський ввід до складу РНБО Богдана та двох його заступників

14:20

«Юру Єнакієвського» знову розшукують

12:17

Російський омдусмен приїхала до Києва подивитися, як суд звільнить з-під варти головреда «РИА Новости-Украина»

11:58

Суд зняв арешт з 415 об’єктів нерухомості Коломойського та його партнерів

10:50

«Опудало городнє, нахабний хам, дармоїд і нероба»: Боря Колесніков показав, що добре знає свій електорат (відео)

10:25

За даними ЦВК, винуватець смертельної ДТП під Полтавою Сердюков – довірена особа кандидата у нардепи від партії «Слуга народу»

09:48

«Слуга народу» заявляє, що винуватець смертельної ДТП під Полтавою не є членом партії

08:46

Суд дозволив «слузі народу» з ізраїльським паспортом брати участь у виборах

08:25

Добa ООС: без втрат

Екстрадиція Фірташа в США не відбудеться навіть восени

Про це повідомили в Земельному суді Відня з кримінальних справ.


«Станом на зараз немає дати екстрадиції. Обвинувачений звернувся про відновлення справи і подав безліч документів. За австрійським процесуальним кодексом, можна надавати дозвіл на повторне відкриття справи, що й було зроблено. Зважаючи на масив інформації й нових доказів, які додали до справи, буде потрібен деякий час для оцінки запиту на повторне відкриття. Втім рішення суду знову може бути предметом оскарження. Тому навіть після того, як судді приймуть рішення в повторно відкритій справі, я не думаю, що її буде завершено», — повідомила Голосу Америки речниця суду Крістіна Зальцборн.

На уточнююче запитання, скільки часу може тривати весь процес, речниця суду відповіла: «Думаю, розгляд справи затягнеться довше осені. Все залежить від часу процедури повторного відкриття справи».

Нагадаємо, 16 липня міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер прийняв остаточне рішення про екстрадицію в США українського олігарха Дмитра Фірташа. Адвокати Фірташа звернулись про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Відтак, екстрадиції не відбудеться, допоки не буде нового рішення суду в цій справі.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

17 Июля 2019 09:31

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (10)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (8)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (39)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (77)

Урочистого рукостискання від Зеленського (34)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 